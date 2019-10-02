ضبط أقراص مخدرة وأدوية إجهاض وأنسولين مهربة مع راكبه في مطار القاهرة

ضبطت جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة عبد الله عبود مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والأقراص المخدرة، بحوزة راكبة قادمة من دبي، خبأتهم داخل حقائبها لمحاولة تضليل رجال الجمارك.



قالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبى إشتبه جورج ألفونس مأمور اللجنة فى راكبة مصرية تحمل 3 شنط كانت قادمة على الخطوط العمانية القادمة من أثينا حيث حاولت استغلال الزحام، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مصطفى رأفت المأمور المعيت على جهاز الفحص فتم تأكيد الإشتباه، وبالعرض على مصطفى السيد مدير جمرك بالإنابة.



قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها من عماد السيد مأمور التفتيش وأحمد بسيونى مشرف الصالة تحت إشراف مصطفى الجندى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 39 شريط بها أقراص هيبستون المخدرة مخبأة داخل علب خاصه بأدوية الإجهاض و 5000 شريط سيتوتك للإجهاض و 418 قلم أنسولين و 567 شريط أدوية متنوعة أخري .



قرر إبراهيم عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 62 لسنة 2019 .