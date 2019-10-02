البابا تواضروس عن الراحل الأنبا بيشوي: كان بطلًا في شرح الإيمان

حيَّا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية روح مثلث الرحمات المتنيح الأنبا بيشوي مطران دمياط وكفر الشيخ والبراري السابق وذلك في مناسبة الذكرى السنوية الأولى لنياحته.





جاء ذلك قبل بدء عظة قداسته باجتماع الأربعاء الأسبوعي والذي أقيم مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.





وقال قداسة البابا: أحب أن نتذكر اليوم مرور سنة على نياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا بيشوي ذلك المطران الذي خدم في الكنيسة وفي إيبارشية دمياط وكفر الشيخ والبراري حوالي 46 سنة.





وأضاف: "خدم بحسب ما أعطاه الله من نعمة ومن عمر ومن جهد ومن فكر وكان بطلًا في شرح الإيمان"، وعن دوره المسكوني قال: "مثل الكنيسة القبطية في مؤتمرات ومناسبات ومجالس كثيرة."





واختتم: "نذكره بالخير وبكل الحب ونطلب صلواته من أجلنا ومن أجل الكنيسة".



