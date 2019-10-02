مواصفات الجيل الثاني الأحدث من سيارات أودي Q3 بمصر



بوجه عام، بَرهنت تلك الكروس أوفر العائلية على أنها رهان ناجح للعلامة الألمانية منذ إطلاق جيلها الأول في عام ٢٠١١. ولم تقف النجاحات التي حقّقتها Q3عند جيلها الأول، وإنما سلّمت راية النجاحات إلى الجيل الثاني الحالي الذي قُدّم للمرة الأولى في منتصف عام ٢٠١٨، بوصفه موديل عام ٢٠١٩ الجاري.



أُخضعت Q3 الجديدة كليًّا لتحسينات وتعديلات شاملة داخليًّا وخارجيًّا، مع تبني اللغة التصميمية الأحدث للعلامة أودي، وهو ما جعلها أكثر نضجًا من أي وقت مضى، وتستميل هذه المرة العملاء من الشباب والعائلات الصغيرة من خلال هيئتها الرياضية وتصميمها الخارجي الأخّاذ وأيضًا مقصورتها الفخمة المُتخمة بالتقنيات المتطوّرة والتجهيزات الغنية.



ويتبنّى الجيل الثاني من الطراز Q3 البنية الهيكلية الجديدة MQB، وهو ما تُرجم إلى زيادة الطول الإجمالي بمقدار ٩٦ ملم والعرض العام بنحو ٢٥ ملم، وأيضًا الارتفاع بمقدار ٣٨ ملم، مقارنة بالطراز السابق. وفي هذا السياق يبلغ الطول العام للكروس أوفر الفخمة الجديدة التي تصنَّف في مرتبة أعلى على صعيد الحجم من الشقيق Q2 ٤٤٨٤ ملم، في حين يبلغ العرض والارتفاع ١٨٤٩ و١٥٨٥ ملم على الترتيب. أما قاعدة العجلات فجاءت بطول ٢٦٨٠ ملم، أي أطول بمقدار ٧٧ ملم مقارنة بالجيل الأول. وتكفي هذه الأبعاد القياسية لاستيعاب المقصورة لخمسة ركّاب على متنها.



ورغم الخطوط الخارجية التي بدى تصميمها أكثر جرأة وهجومية عن أي وقت مضى فإن المقصورة الداخلية الجديدة كليًّا باتت تستعين بمكوّنات ناعمة الملمس ذات جودة أعلى وتقنيات حصرية متطوِّرة. في المجمل، تتضمّن المقصورة التي تضع السائق محور اهتمامها لوحة عدّادات رقمية بالكامل قياس ١٠.٢٥ بوصة (Audi virtual cockpit)، إلى جانب الاستعانة قياسيًّا بشاشة للنظام المعلوماتي الترفيهي (MMI) عاملة باللمس قياس ٨.٨ بوصات مزدانة بلمسات سوداء برّاقة. وبات النظام المعلوماتي الترفيهي يستفيد من واجهة تفاعلية جديدة ونظام تحكّم بالأوامر الصوتية مع توافر خاصية التعرّف على خطّ اليد.



جاءت المقصورة الداخلية بالكامل مكسوّة بالجلود الفاخرة وزوائد الألومنيوم وجلود "ألكانترا" على العديد من مواضعها، وهو ما جعل جودة المكوّنات داخلها تتفوَّق على المنافسين بأشواط طويلة. وبالمثل جاءت المقاعد جميعها مريحة، لاسيما في قسمها الأمامي التي يُمكن ضبط وضعيتها كهربائيًّا في أكثر من اتّجاه، كما تتضمّن دعامة للفقرات القطنية رباعية المسارات لراحة أكبر على المسافات الطويلة.



وتوفّرQ3 الأحدث باقة طويلة ومتنوّعة من تجهيزات الراحة والترف المتوافرة قياسيًّا، منها مكيّف الهواء الأوتوماتيكي الذي يُمكن فصل درجة حرارته في منطقتين مختلفتين، ومرايا خلفية ذاتية التعتيم، وكاميرا للرؤية الخلفية، وخاصية "صندوق هاتف أودي" التي تتضمَّن إمكانية شحن الهواتف الذكية لاسلكيًّا مع معزّز للإشارات، وحسّاسات للضوء والأمطار، ومقوّد جلدي جديد ثلاثي الأذرع متعدّد الاستخدامات، وسقف زجاجي بانورامي (متوافر بالفئة S-Line فقط)، وغيرها من التجهيزات المميّزة الأخرى.



على الصعيد العملي، تتفوّقQ3 الأحدث على المنافسين الآخرين في المساحات الداخلية، كما جاءت تلك المساحات أكبر بشكل ملحوظ مقارنة بالطراز السابق. وتوفّر الكروس أوفر الفخمة الجديدة لعام ٢٠١٩ مساحات تحميل أكبر تصل إلى ٥٣٠ لترًا، مع إمكانية زيادتها إلى ١٥٢٥ لترًا مع طيّ قِسم المقاعد الخلفية. ويُمكن تحريك المقاعد الخلفية للأمام وللخلف، بينما يمكن طي ظهر المقاعد الخلفية بنسبة ٤٠:٢٠:٤٠.







أطلقت "الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف" (EATC) -الوكيل الرسمي لسيارات فولكس فاجن في مصر- الجيل الثاني من الموديل أوديQ3 في السوق المصرية، بغرض التربّع على عَرش فئة سيارات الـSUV المدمجة الفخمة من خلال الجَمع ما بين مستويات الراحة الاستثنائية ومعدّلات الأمان العالي، وكذلك التصميم العصري الجذّاب والأداء القوي الذي يَحبس الأنفاس.