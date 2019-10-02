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رياضة

نبيل الحلفاوي يمنح مدرب النادي الأهلي لقب المايسترو

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 10:54 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي علي اقتراح احد متابعيه بتسمية فايلر بالعقرب بعد ادائه المميز مع النادي الاهلي.

وكان احد المتابعبن غرد لنبيل الحلفاوي قائلا "‏‎‎الاداء مع فايلر فيه جمال عايزين نطلق علي فايلر اسم وليكن العقرب السويسري فايلر".

ليرد الفنان نبيل الحلفاوي مغردا عبر تويتر قائلا "‏العقرب مش لايقة عليه.. من وحي أداء الأهلي اليوم ولو استمر على هذا العزف يمكن أن نسميه المايسترو."

وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي ب 4 اهداف مقابل لاشيء في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
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