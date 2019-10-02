نبيل الحلفاوي يمنح مدرب النادي الأهلي لقب المايسترو

رد الفنان نبيل الحلفاوي علي اقتراح احد متابعيه بتسمية فايلر بالعقرب بعد ادائه المميز مع النادي الاهلي.
وكان احد المتابعبن غرد لنبيل الحلفاوي قائلا "الاداء مع فايلر فيه جمال عايزين نطلق علي فايلر اسم وليكن العقرب السويسري فايلر".
ليرد الفنان نبيل الحلفاوي مغردا عبر تويتر قائلا "العقرب مش لايقة عليه.. من وحي أداء الأهلي اليوم ولو استمر على هذا العزف يمكن أن نسميه المايسترو."
وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي ب 4 اهداف مقابل لاشيء في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان احد المتابعبن غرد لنبيل الحلفاوي قائلا "الاداء مع فايلر فيه جمال عايزين نطلق علي فايلر اسم وليكن العقرب السويسري فايلر".
ليرد الفنان نبيل الحلفاوي مغردا عبر تويتر قائلا "العقرب مش لايقة عليه.. من وحي أداء الأهلي اليوم ولو استمر على هذا العزف يمكن أن نسميه المايسترو."
وفاز الاهلي علي الانتاج الحربي ب 4 اهداف مقابل لاشيء في اطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.