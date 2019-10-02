ما وراء الطبيعة الأول مصريا على Netflix والتالث عربيا

أعلنت شبكة "Netflix" الأمريكية عن إنتاج عمل فني جديد بعنوان "ما وراء الطبيعة" وهي السلسلة التي كتبها الروائي المصري الراحل أحمد خالد توفيق، وأصبحت من الأكثر مبيعا في الشرق الأوسط، حيث تخطت مبيعاتها حاجز الـ 15 مليون نسخة، وبذلك يكون أولى أعمال Netflix من الدراما المصرية.



ولم يكن مسلسل "ماوراء الطبيعة" الأول عربيا الذى يقدم على شبكة "Netflix" حيث قدم من قبل عملين عربيين وفى التقرير التالى نرصد التفاصيل الخاصة بالاعمال العربية التى تقدم على شبكة Netflix.



أعلنت شركة Netflix عن إنتاج مسلسل جديد مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا فى الوطن العربى للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة"، والتى باعت أكثر من ١٥ مليون نسخة، ليكون المسلسل الذى سيتم تصويره فى مصر أول أعمال الشبكة فى الدراما المصرية، ومسلسل "ما وراء الطبيعة" سينتجه كل من محمد حفظى وعمرو سلامة الذى سيتولى أيضا مهمة إخراج المسلسل



وتكشف أحداث المسلسل المليئة بالغموض والإثارة يستعرض مغامرات طبيب أمراض الدم الأعزب رفعت إسماعيل بطل "ماوراء الطبيعة"، ويواجه البطل أحداث خارقة للطبيعة تعرض لها في حياته أو يروى قصص لأشخاص تعرضوا لخوارق غير طبيعية.



وكان شعار السلسلة "روايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة"، وبرغم كون رفعت إسماعيل الشخصية الرئيسية إلا أنه ليس بطل كل الروايات، ولكنه قد يتحول إلى سارد للأحداث، تُحكى معظم المغامرات بضمير المتكلم، لكن شكل السرد في السلسلة قد يتخذ شكل خطابات متبادلة، أو قصاصات من صحف وخطابات كما في الجزء الأول من أسطورة الغرباء، أو كحكايات متصلة كما في أسطورة الشاحبين، وجزءها الثاني أسطورة دماء دراكيولا أو قصص قصيرة كما في أسطورة شبه مخيفة.



بدأت شبكة Netflix في الالتفات إلى العالم العربي وإنتاج أعمال أصلية عربية بإنتاج مسلسلين أردنيين، أحدهما مسلسل رعب ما ورائي وهو مسلسل "جن"، والآخر مسلسل اجتماعي شبابي، هو مسلسل "مدرسة الروابي للفتيات" والعملين هما باكورة إنتاج Netflix العربي، والذي تبدأ به المنصة بالاستحواذ على الجمهور العربي ليس فقط عن طريق الإنتاجات العالمية، بل عن طريق غزو الثقافة العربية نفسها للوصول لأكبر شريحة من المشاهدين، حتى لو لم يهتموا بالأعمال الفنية الغربية، فقد قامت الشبكة بإنتاج أعمال عربية أصلية.



مسلسل "جن" هو أول أعمال Netflix العربية الأصلية، ويدور حول مجموعة من المراهقين الذين يعانون من مشاكل اجتماعية ودراسية، يجتمعون معًا في تجربة ما ورائية عندما يستحضرون كيانًا خارقًا للطبيعة وهو جن مكلف بحراسة مجموعة من الجن المذنبين، وهذه التجربة تضع علاقاتهم الاجتماعية والرومانسية الناشئة على المحك عندما يحتدم الصراع بين الخير والشر.



المسلسل من إخراج المخرج اللبناني ميران بوشعيا والذي اشتهر بفيلمه "شي كتير كبير"، وسيشاركه الإخراج أمين مطالقة مخرج فيلم "طابتن أبو رائد"، أما عن السيناريو، فهو من تأليف إيلان وراجيف داساني ومسلسل "جن" من بطولة مجموعة من الممثلين الصاعدين هم: سلمى ملحس، وحمزة أبو عقاب، وسلطان الخليل، وعائشة شاهالذو، وياسر الهادي وبان حلاوة، وهو مسلسل قصير مكون من ست حلقات فقط، من المفترض أن يبدأ بثه عبر منصة نتفلكس في منتصف يونيو المقبل.



العمل العربي الثاني الذي أنتجته Netflix هو عمل أردني أيضًا، وهو أيضا موجه للشباب بعنوان "مدرسة الروابي للفتيات"، وهو عمل اجتماعي يحكي عن فتاة تريد الانتقام من كل من تعرض لها بالتنمر أثناء دراستها بمدرسة الروابي، وفي طريقها تكتشف أنه لا يمتلك وجهًا واحدًا فقط وأن كل شخص يحمل جزءًا شريرًا بداخله حتى هي نفسها والتي كانت تعتبر نفسها ضحية.



المسلسل من تأليف وإخراج تيما الشوملي بالمشاركة مع الكاتبة شيرين كمال ويعتبر المسلسل عملًا نسائيًا خالصًا.