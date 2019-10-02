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رياضة

صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 11:15 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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إسماعيل محمود
قاد المصري محمد صلاح ، فريقه ليفربول الإنجليزي ، لفوز صعب وهام على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود الريدز لتحقيق أول انتصارتهم في دوري الأبطال هذا الموسم ، بعد الخسارة القاسية أمام نابولي في الجولة الماضية .

ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية.

1 - سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ : 4 أهداف

= هالاند ، مهاجم نادي سالزبورج النمساوي : 4 أهداف

3 - روبرت ليفاندوفسكي ، مهاجم نادي بايرن ميونح : 3 أهداف

= أورسيتش ، مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي : 3 أهداف

5- محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي : هدفين
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