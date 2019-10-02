صلاح يقتحم المنافسة.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثانية

قاد المصري محمد صلاح ، فريقه ليفربول الإنجليزي ، لفوز صعب وهام على حساب ضيفه نادي سالزبورج النمساوي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ، في المباراة التي جمعتهما ، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وسجل صلاح الهدفين الثالث والرابع ، ليقود الريدز لتحقيق أول انتصارتهم في دوري الأبطال هذا الموسم ، بعد الخسارة القاسية أمام نابولي في الجولة الماضية .



ويعرض لكم صدى البلد جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء الجولة الثانية.



1 - سيرجي جنابري ، جناح نادي بايرن ميونخ : 4 أهداف



= هالاند ، مهاجم نادي سالزبورج النمساوي : 4 أهداف



3 - روبرت ليفاندوفسكي ، مهاجم نادي بايرن ميونح : 3 أهداف



= أورسيتش ، مهاجم نادي دينامو زغرب الكرواتي : 3 أهداف



5- محمد صلاح ، جناح نادي ليفربول الإنجليزي : هدفين