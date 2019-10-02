حفل زفاف المستشار إبراهيم موافي على نورهان عبد الحميد عطوان.. صور

قدّمت أسرة "صدى البلد"، أجمل التهاني القلبية لزفاف المستشار إبراهيم عبد الرحمن على عروسه نورهان عبد الحميد عطوان، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة.





وكان فى استقبال الحضور كل من المستشار أحمد عبد الرحمن موافى والد العريس، و رجل الأعمال محمد عبد الحميد عطوان والد العروس.





وأحيا الحفل عدد من النجوم حتى الساعات الأولى من الصباح، منهم المطرب محمود الليثى وسط حضور كبير من نجوم المجتمع وكبار رجال الدولة، والأهل والأصدقاء المقربين للعروسين.





وأقيم الحفل وسط حالة من الفرح والسرور، ويتمنى "صدى البلد" لـ"ابراهيم و" نورهان" حياة سعيدة، وطار العروسان سويًا لقضاء شهر العسل.



