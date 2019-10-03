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اقتصاد

البترول: رغبة قوية من شركات التعدين العالمية للاستثمار في مصر

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:24 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
التقى وزير البترول والثروة المعدنية كل من جيريمي كروزييه رئيس شركة برينسيبال فيرف انترناشيونال البريطانية و براين رود المدير التنفيذي لشركة كابيتال دريلينج.

وخلال اللقاء استعرض وزير البترول والثروة المعدنية فرص الاستثمار والمميزات الجديدة بعد تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديد خاصة وأن الشركتين لهما باع طويل يمتد لحوالى 30 عامًا فى مجال استكشاف المعادن وصناعة التعدين فى دول أوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا وأستراليا ، كما تم استعراض خطة وبرامج عمل الوزارة لتطوير وتحديث قطاع التعدين من خلال التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع آلية للاستغلال الامثل لثروات مصر الطبيعية خاصة خام الذهب.

كما استعرض المميزات التي تتمتع بها مصر من الناحية الجيولوجية وما تمتلكه من مناجم مكشوفة تتميز بإمكانية العمل بها على مدار العام نظرًا لوجود بنية أساسية تساعد وتشجع العمل فى مجال التعدين ورغبة الوزارة فى وجود أكثر من مستثمر يعمل فى مجال التعدين.

وأبدي رئيسا الشركتين رغبتهما فى الاستثمار والعمل فى مجال استكشاف واستخراج الذهب واستعدادهما لضخ الاستثمارات في مجال البحث عن الذهب فى مصر في ضوء بما لمسوه من استقرار سياسي واقتصادى والخطط المستقبلية لوزارة البترول لتطوير قطاع التعدين فى مصر وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة.

حضر اللقاء الجيولوجى فكرى يوسف وكيل وزارة البترول لشئون التعدين والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية.
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