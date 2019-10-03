كلام نهائي.. حسام البدري يحسم موقف محمد صلاح من معسكر أكتوبر

حسم حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، موقف المحترف الدولي المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، من الانضمام إلى معسكر المنتخب في شهر أكتوبر الجاري.



وأكد حسام البدري أن الأمر محسوم، وأن محمد صلاح لن يتواجد مع المنتخب في فترة التوقف الدولي في شهر أكتوبر، وأنه سيكون متاحا للظهور في التصفيات بشكل طبيعي.



وشدد حسام البدري على أن محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة يعاني من بعض الإجهاد بسبب ضغط مباريات فريقه ليفربول.



ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره منتخب بتوسوانا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.