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كلام نهائى.. نقل الموظفين للعاصمة الإدارية منتصف 2020.. فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:45 ص
العاصمة الأدارية
العاصمة الأدارية الجديدة - أرشيفية
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شيرين عادل
قال العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، إن العمل يجرى على قدم وساق لسرعة إنجاز الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكشف العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، خلال مداخلة هاتفية على برنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية MBC مصر، عن نقل جميع الوزارات لمقراتها بالعاصمة الإدارية الجديدة ستكون فى النصف الثانى من العام القادم.

وأوضح خالد الحسينى، أن العاصمة الإدارية ستستقبل أكثر من 50 ألف موظف فى العاصمة الإدارية بداية من يوليو القادم، لافتا إلى أن جميع التجهيزات تسير بالتوازى لسرعة تنفيذ كل مقرات المقرات الحكومية.

وأكد خالد الحسينى، أن نسبة كبيرة من الموظفين يخضعون لدورات تدريبية تواكب كل التطور فى الأجهزة الحكومية العالمية خاصة فى ظل نسبة تمثيل لهم تتخطى 67% من إجمالى الوزرات.

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