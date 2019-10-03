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حوادث

ضبط تاجر مخدرات بإمبابة بحوزته حشيش

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، في ضبط تاجر مخدرات بمنطقة امبابة بحوزته 5 أكياس حشيش.

وردت معلومات لقسم شرطة إمبابة مفادها قيام محمود. م. م. أ، شهرته "قفص" 24 سنة عاطل ومقيم عزبة الصعايدة، سبق اتهامه في قضية مخدرات بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ومتخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، وبرئاسة الرائد علاء حامد معاون المباحث من ضبطه بمسكنه وبحوزتة 5 اكياس لجوهر الحشيش المخدر وزنت 1 كيلوجرام، وفرد خرطوش عيار 12 مم + طلقة من ذات العيار، وهاتف محمول، ومبلغ 500 جنيه.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها – والسلاح الناري بقصد الدفاع.

أمر اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة بتحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.
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