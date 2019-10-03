«البحوث الإسلامية»: قافلة الأزهر المشتركة مع الأوقاف تنطلق غدًا إلى القاهرة الجديدة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية عن إطلاق القافلة الأسبوعية المشتركة بالتعاون مع وزارة الأوقاف غدًا الجمعة إلى مدينة القاهرة الجديدة؛ للانتشار والتواجد في كبرى مساجد المدينة والاتصال المباشر مع المواطنين، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب – شيخ الأزهر بالتعاون المشترك بين المؤسسات الدينية.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن القافلة تستهدف الانتشار والتواجد في مختلف مدن الجمهورية والوصول إلى مختلف فئات الشعب لتوعيتهم والإجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم.



أضاف عيَاد أن القافلة تتناسب مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تتناول منزلة الشهداء، وفضل التضحية في سبيل الوطن، وضرورة الاستفادة من حرب أكتوبر المجيدة، واستلهام روح الإصرار والتحدي والنجاح الذي حققته قواتنا المسلحة ولا تزال تحققه حتى الآن.



أشار الأمين العام إلى أن الخطة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف بجميع قطاعاته ووزارة الأوقاف تعمل على توحيد الجهود الدعوية والتوعوية على مستوى الجمهورية لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة في التوعية الشاملة.