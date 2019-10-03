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محافظات

أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 01:28 م
أطول علم في احتفالات
أطول علم في احتفالات المنوفية
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مروة فاضل
احتفلت اليوم محافظة المنوفية بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة حيث نظمت مسيرة شبابية يتقدمها اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية .

نظم الاحتفال مديرية الشباب والرياضة احتفالًا بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بمدينة شبين الكوم، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ووفد بيت العائلة المصرية ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، ويأتى ذلك فى إطار احتفالات محافظة المنوفية بذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

ضمت المسيرة أطول علم في المنوفية حملة الشباب خلال مسيرة الاحتفال، حيث إنطلقت المسيرة من أمام بوابة الاستاد الرياضي مرورًا بشارع جمال عبدالناصر وحتى ديوان عام المحافظة بشبين الكوم، فيما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد والسلام الجمهورى وسط حضور جماهيري مرددين هتافات تحيا مصر والأناشيد الوطنية، وكذا تم عرض فقرة التنورة.

وأكد محافظ المنوفية على عظمة مصر وقوتها المسلحة وتفوق الجندي المصري وقيادته في التخطيط للمعركة من خلال التدريب وإعداد القوات واختيار التوقيت المناسب ، مشيرًا إلي أن ملحمة أكتوبر المجيد زاخرة بنماذج عديدة لا تحصى من هؤلاء الأبطال ممن يستوجب في حاضرنا الحالي الإقتداء بهم لبذل الغالي والنفيس حبا في وطننا الغالي، مقدمًا تحية إجلال وتقدير وعرفانا بمن قدموا أرواحهم فداء تراب مصر لننعم نحن بالأمن والسلام داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
أطول علم في احتفالات المنوفية بذكرى نصر أكتوبر.. صور
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