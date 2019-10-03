البدري وشوقي غريب : مصلحة مصر في المقام الأول



ومن جانبه اشاد شوقي غريب بالاجتماع ونتائجه. مشيرا الى ان علاقته بالبدري ممتدة عبر سنوات طويله في الملاعب او في التدريب مؤكدا ان هناك تنسيقا كاملا وتفاهما مع البدري وجهازه.



وكانت قرعة الامم الافريقيه للشباب أسفرت عن وقوع منتخب مصر في مجموعة تضم إلى جانبه مالي والكاميرون وغانا.



ومن المقرر ان يبدأ الفريق الأولمبي معسكره الاخير قبل البطوله الاسبوع القادم والذي يتخلله مباراتان وديتان جار التنسيق والترتيب لهما في ضوء ما أسفرت عنه القرعة.



وأكد غريب انه يكن كل احترام للمنتخبات المنافسة ولكنه واثق في أبنائه من عناصر المنتخب الأولمبي المصري الذي لم يقصر معه اتحاد الكرة في الإعداد بالشكل الذي يليق بالبطولة وتعاون الاندية، متمنيا ان يحقق الهدف وهو التأهل لطوكيو اولا ثم الفوز بالبطوله وإسعاد الشعب المصرى.



عقد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي، اجتماعا أمس على هامش قرعة بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التي جرت امس بالاسكندريه تم خلاله التنسيق والترتيب للمرحلةه المقبله والاتفاق على ان تكون الاولوية للمنتخبات الوطنية ومصر في المقام الأول وقبل اي شيء.وشهد الاجتماع أجواء ودية بين الطرفين باعتبار ان الهدف هو تحقيق الانتصارات للكرة المصرية وأكد البدري لغريب ان الجميع وراء المنتخب الاولمبي في بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر الشهر القادم من اجل الفوز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.