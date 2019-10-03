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أخبار البلد

موقف إنساني .. الأزهر يطلق حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 06:46 م
محمد شحتة
أطلق المركز الإعلامى للأزهر، اليوم الخميس، حملة بعنوان "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية والتذكير بحقوق الطفل على والديه ومجتمعه، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم.

وتسلط الحملة الضوء على أهم أسباب العنف ضد الأطفال وطرق علاجها، بهدف تعزيز القيم الدينية والمجتمعية المكتسبة في مجال حقوق الطفل، وذلك فى إطار الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الأزهر الشريف، ويتضافر مع دوره التعليمي والديني.

وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، التي تتناول أسباب العنف ضد الأطفال، مع توعية الآباء والقائمين على التربية بكيفية التعامل الأمثل وتوفير البيئة الصحية والنفسية السليمة للأطفال، وسيتم نشر تلك الفيديوهات عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعتمد الحملة بجانب فيديوهاتها القصيرة على عقد ندوات توعوية للتعريف بحقوق الطفل، تحت عنوان "حقوق الطفل في الإسلام"، كما تم التوجيه بأن تكون خطبة الجمعة القادمة بالجامع الأزهر عن مناهضة العنف ضد الأطفال.
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