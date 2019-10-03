ليس صالح فقط .. 4 لاعبين ينتظرون قبلة الحياة فى الأهلى مع فايلر

منذ ظهور المدير الفني السويسري رينيه فايلر داخل جدران النادي الأهلي و تولى تدريب الفريق بداية من مواجهة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ظهرت معه جميع لاعبي الأهلي عدا 5 أسماء فقط .



وقال فايلر أثناء تقديمه كمدير فني للأهلي: "بالطبع يجب أن أعلم كل الأمور الخاصة باللاعبين والفريق لتحديد طريقة اللعب، وسوف تتعرف على كافة العناصر من خلال المباريات."



واستخدم رينيه فايلر خلال 5 مباريات بواقع مواجهتين في دوري الأبطال، ومثلهما في الدوري وكأس السوبر المصري 23 لاعبًا، ولم يشارك في كافة المباريات سوى محمد الشناوي حارس المرمى، ولاعب الوسط عمرو السولية.



وشارك مع فايلر خلال الموسم الحالي: "محمد الشناوي، عمرو السولية، رمضان صبحي، أحمد فتحي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، علي معلول، محمد مجدي (قفشة)، حسين الشحات، جونيور أجاي، مروان محسن، وليد سليمان، رامي ربيعة، محمود متولي، أحمد الشيخ، محمد هاني، ياسر إبراهيم، صلاح محسن، حسام عاشور، أليو ديانج، جيرالدو، محمود وحيد، وليد أزارو."



ونفى فايلر بعد مباراة الإنتاج الحربي مساء الأربعاء أن يكون قد توصل لشكل ثابت بشأن تشكيل الفريق: "أنا أسير مباراة بعد أخرى، ولا أتعجل ثبات التشكيل، نحن بحاجة لأكثر من لاعب في كل مركز ولا يمكن أن أقول لك أنني حددت من سيخوض المباراة المقبلة."



لكن حتى الآن تبقى فقط 5 أسماء لم تحصل على فرصة المشاركة في المباريات منذ قدوم فايلر وهم ثنائي حراسة المرمى شريف إكرامي، وعلي لطفي، بجانب المدافع الأيسر حسين السيد، صالح جمعة، والجناح الشاب عمار حمدي.



وبجانب هؤلاء هناك العناصر المصابة مؤمن زكريا، سعد سمير، كريم نيدفيد، ومحمد محمود.



واستطاع فايلر خلال المباريات الماضية أن يحقق الفوز في كل المواجهات، ولم يستقبل أهدافا سوى أمام الزمالك الذي أحرز هدفين من ركلتي جزاء.