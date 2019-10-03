عرض فيلم إنت إيه.. 16 أكتوبر



قررت الجهة المنتجة لفيلم "إنت ايه" طرحه بدور العرض السينمائي يوم 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعد انتهاء كافة التجهيزات من مونتاج ومكساج وتصوير الافيشات الدعائية للفيلم ، وتسليم النسخ النهائية لشركة التوزيع.



فيلم "إنت ايه" مقتبس من فكرة فيلم Pk الهندي للنجم عامر خان والذي تم عرضه عام 2014، وتدور أحداثه في قالب درامي كوميدي، وكتب له السيناريو والحوار أشرف حسني ومحمود جاميكا.



فيلم "إنت ايه" من ‘خراج هالة المدني وإنتاج بروميديا للانتاج الفني، وبطولة مجموعة من نجوم مسرح مصر منهم ابرام وحامد شرابي وساره درزاوي، بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم لطفي لبيب ومحمد ثروت وطاهر ابو ليله وسامي مغاوري ونرمين ماهر.