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رياضة

مستبعدو قائمة الزمالك من مواجهة المقاصة ..مفاجآت مدوية

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 07:13 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
استبعد الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الصربي ميتشو الرباعي محمد صبحي و اسلام جابر وكريم بامبو وعمر السعيد من قائمة الفريق لخوض مباراة المقاصة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام بعد قليل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافى ومحمود الونش ومحمود عبد العزيز و أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وخالد بوطيب.

جدير بالذكر ان الزمالك فاز في الجولة الأولى على الإتحاد السكندري بهدف دون رد.
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