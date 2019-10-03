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توك شو

أول تعليق لـ نيهال خطيبة مصطفى أبو تورتة مع رضوى الشربيني..فيديو

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:25 م
مصطفى أبو تورتة ونيهال
مصطفى أبو تورتة ونيهال خطيبته
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حمزة شعيب
قامت الإعلامية رضوى الشربيني، بـ إحضار"تورتة" على الهواء، قائلة لـ "نيهال"، صاحبة واقعة "مصطفى تورتة"، قائلة: "أنا جيبتلك التورتة يا نيهال، عاجباكي يا حبيبتي"، متابعة: "ولا يهمك".

ومن جانبها قالت نيهال شعبان، صاحبة واقعة "التورتة"، إنها نشرت منشورًا يكشف تفاصيل الواقعة على فيسبوك، حتى تقدم النصيحة لغيرها، معقبة: "ولكن أنا مش عايزة شهرة ولا أي حاجة، أنا الحمد لله عارفة قيمتي وسط أهلي وصحابي، والناس بترد عني".

تابعت صاحبة واقعة "التورتة": "الفضيحة عمرها ما هتكون فضيحة لأني وسط أهلي وصحابي، الفضيحة للي سابني ومشي".

ومن جانبها ردت الإعلامية رضوى الشربيني، قائلة: "ابن حلال طلبها ونالها، بصي يا حبيبة قلبي ربك كبير وعظيم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها، ده وقع في بركة مش في حفرة، ده انتهى ومش هيقوم منها تاني"، وتابعت موجهة حديثها لـ نيهال: "والنبي ما تزعلي نفسك، هاتي بوسة، أعملك إيه نفسك في إيه، أقسم بجلالة الله إللي هتقوليه دلوقتي لهيحصل".

في حين قالت "نيهال": "خلاص أنا كده بقيت كويسة لما سمعت صوتك"، مطالبة الإعلامية بالذهاب إلى الإسكندرية لرؤيتهم.

وردت الإعلامية قائلة: "ورحمة أبويا لهجيلك الأسبوع الجاي إسكندرية، وإللي إنتي تعوزيه كله هعملهولك، بحبك وإنتي بنت جدعة وبـ100 راجل".

وانتشرت في الأيام الأخيرة، على السوشيال ميديا، واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والذي ترك خطيبته يوم الخطوبة في القاعة، بعد أن أخذ "الشبكة" و"التورتة"، ولذلك أطلق عليه رود السوشيال ميديا "مصطفى أبو تورتة".
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