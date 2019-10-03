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رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي: ترامب حنث بالقسم

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 08:40 م
رئيس لجنة المخابرات
رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف
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رويترز
قال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب حنث بالقسم الذي أداه في الرئاسة عندما طلب من الصين التحقيق مع جو بايدن نائب الرئيس السابق والذي قد ينافسه في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2020.

وصرح شيف، وهو ديمقراطي: "رئيس الولايات المتحدة يشجع دولة أجنبية على التدخل مجددا لمساعدة حملته الانتخابية بالتحقيق مع منافس وهذا حنث خطير بالقسم كرئيس".

وأضاف: "هذا يعرض انتخاباتنا للخطر. هذا يعرض أمننا القومي للخطر. ينبغي أن يكون ذلك التصرف مدانا من كل عضو بهذا المجلس من الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء".

وطالب الرئيس الأمريكي مجددا من أوكرانيا بالتحقيق مع بايدن ونجله، في محاولة منه للتقليل من فرصه في الفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
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