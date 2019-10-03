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رياضة

الدوري الأوروبي .. بشكتاش يخسر بمشاركة النني.. ويونايتد يتعادل في هولندا

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 09:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
خسر فريق بشكتاش التركي والذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى محمد الننى أمام ضيفه فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، بهدف دون رد، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الحادية عشرة، من الدوري الأوروبي.

وشارك محمد الننى طوال الـ 90 دقيقة، لكن ويلى بولى مدافع ولفرهامبتون الإنجليزي، فى تسجيل هدف المباراة الوحيد، فى الدقيقة 93 من زمن اللقاء.

وفي مباراة أخرى ومن نفس الجولة، تعادل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع مضيفه فريق الكمار الهولندي، بدون أهداف.

التعادل جعل مانشستر يونايتد ثانيًا فى المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن المتصدر بارتيزان بلجراد الصربي الذي تغلب فى وقت سابق اليوم على استانا بطل كازاخستان بهدفين مقابل هدف، فيما يحتل الكمار المركز الثالث برصيد نقطتين.
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