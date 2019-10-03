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مرأة

بـ فستان زفاف . ساندي في أحدث ظهور لها تسخر من مصطفى أبو تورتة

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة ساندي على صفحتها الشخصية بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" صورة جديدة لها بفستان زفاف.

وظهرت ساندي فستان زفاف ابيض واسع كت بتطريزات بالقماش نفسه، واعتمدت تسريحة شعر واكسسوارات تعتمدها العروسة في إطلالتها بفستان الزفاف واعتمدت مكياج هادئ ولكنها ظهرت بوزن أكبر مما كانت عليه .

والتقطت الصورة وهي تقف كاملة بـ الفستان وكتبت تعليقا على الصورة قائلة: "انا بفكر اعمل فرح ومجبش تورتة لا خاله يتعب ولا حاجة".
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