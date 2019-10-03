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أخبار العالم

لأول مرة فى تاريخها.. السعودية تفتح باب التجنيد للنساء

الخميس 03/أكتوبر/2019 - 10:33 م
تجنيد النساء
تجنيد النساء
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شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح باب التجنيد للنساء، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وقال الحساب الرسمي العسكري لوزارة الدفاع، على موقع "تويتر"، إن الوزارة تعلن فتح باب القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية، من رتبة جندي أول إلى رتبة رقيب.

وأشارت الوزارة إلى فتح باب التجنيد للوظائف العسكرية النسائية برتبة (جندي أول- عريف- وكيل رقيب- رقيب)، بدءا من الأحد المقبل.

ودعت الوزارة الراغبات في التقديم إلى زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.
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