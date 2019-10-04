Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

على غرار أفلام شيكاغو.. 7 يخطفون صاحب شركة بدمنهور لطلب فدية 50 ألف دولار

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:01 ص
يخطفون صاحب شركة
يخطفون صاحب شركة
Advertisements
جمالات الدمنهوري
على غرار أفلام شيكاغو شهد مركز دمنهور واقعة اختطاف صاحب شركة ارتكبها ٧ متهمين طمعا فى ثروته، حيث قاموا باحتجاز المجني عليه فى أحد المخازن بالعامرية واتصلوا بالشقيق الأكبر للمتهم مطالبين بفدية ٥٠ ألف دولار مقابل إطلاق سراح شقيقه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض على ٥ من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم مستخدمين سيارتى ملاكى لمتابعة المجنى عليه أثناء ذهابه للطبيب واعترضوا طريقه بالسيارات وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه لأحد المخازن بالعامرية لحين طلب أشقاؤه بفدية مقابل إطلاق سراحه.

وبعرض المتهمين على المستشار محمد درة رئيس نيابة مركز دمنهور قرر حبس المتهمين الخمس 4 أيام على ذمة التحقيقات وسرعة ضبط المتهمين الآخرين.

وترجع أحداث الجريمة إلى تلقى اللواء مجدى القمرى بلاغا من مركز شرطة دمنهور عن " ى. أ"، 41 سنة، ويعمل مدير شركة مقاولات خاصة به بالاشتراك مع شقيقه بقيام مجهولين باختطاف شقيقه الأصغر "محمد "، 38 سنة، شريكه، في شركة المقالات وذلك عقب خروجه من منزله، كما أفاد في بلاغه أنهم تلقوا اتصالا هاتفيا من مجهول يطلب فدية ٥ ملايين دولار ما يعادل 80 مليون جنيه.

ووجه على الفور مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد شرباش مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية وبمشاركة الرائد أحمد الشرقاوى رئيس مباحث مركز شرطة ومعاونيه بسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها وضبط المتهمين.

وكشفت تحريات فريق البحث، وجود عدة خلافات بين المجنى عليه وبعض العاملين بشركته وطمع بعض المحيطين بالمجنى عليه وأهله نظرًا لثرائهم، وسعيهم للتحصل الدائم منهم على مبالغ مالية، خاصةً عقب ما أُشيع بين أوساط أهالى القرية عن جمعهم تلك الثروة من مصادر غير معروفة

كما توصلت جهود البحث إلى قيام ٧ أشخاص مقيمين بدائرة مركز دمنهور بينهم سائق و3 عمال بارتكاب الجريمة وقاموا باحتجاز المجنى عليه بمخزن بالعامرية بالإسكندرية خاص بأحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة لوسط دمنهور تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم وتم ضبط 3 متهمين، وبتضييق الخناق على باقى المتهمين، وخشية ضبطهم، قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط متهمين آخرين وبمواجهة جميع المتهمين اعترفوا بتفاصيل بارتكابهم الواقعة، بالاشتراك مع متهمين آخرين هاربين بهدف المطالبة بفدية ٥٠ ألف دولار مقابل إطلاق سراح المجنى عليه.

وأضافت أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم باستخدام سيارتى ملاكى وقام ثلاثة متهمين برصد تحركات المجنى عليه و عقب خروجه من منزله للتوجه للطبيب وحال وصوله المجنى عليه عند مدخل مدينة دمنهور قاموا جميعًا باعتراضه بالسيارتين والتعدى عليه بالضرب، واستولوا على هاتفه المحمول، وأرغموه تحت تهديد السلاح بالركوب بإحدى السيارات واتفق المتهمين على احتجاز المجنى عليه بمخزن ملك أحد المتهمين فى إحدى قرى العامرية.

وقام أحدهم بقيادة سيارة المجنى عليه، وتركها بمكان العثور عليها وقام متهمان آخران بالاتصال بوالد المجنى عليه بطلب مبلغ ٥٠ ألف دولار فدية مقابل إطلاق سراح المجنى عليه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طلب فدية ١٠٠ ألف دولار.. ضبط تاجر يحمل جنسية عربية اشترك في احتجاز شخص بالبدرشين

ترشيحاتنا

زاهي حواس يكشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر.. فيديو

هل تتأثر المواصلات بأسعار البنزين الجديدة.. برلمانى يجيب

موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري المصري بعد الفوز على المقاصة

الكيلو بـ 60 جنيها.. مبادرات الخير في قنا تزلزل عرش اللحوم

حال التلبس ووفقا للقانون .. الداخلية تعلق على تفتيش هواتف بعض المواطنين

ليس صالح فقط .. 4 لاعبين ينتظرون قبلة الحياة فى الأهلى مع فايلر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القميص الكاروهات.. إيمي سالم بإطلالة أنيقة

قادة ومسئولو الإمارات يهنئون رائد الفضاء هزاع المنصوري بعد عودته

أيهما أجمل.. إطلالتان جريئتان لـ هيفاء وهبي في مسابقة ملك جمال لبنان