حكم إلقاء خطبة الجمعة باللغة الإنجليزية.. فيديو

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن أركان الجمعة أربعة، ولابد أن تكون ويتلفظ بها باللغة العربية، ويجوز أن يكون محتوى الخطبة أن تكون بالإنجليزية.



وقال جمعة في فيديو له، إن خطبة الجمعة لها أركان، أولها الحمد والثناء على الله ولابد فيه من ظهور لفظ الجلالة، فمن أخفى لفظ الجلالة أو أضمره فلا تصح خطبته كأن يقول "الحمد لوليه والصلاة على نبيه.



وأضاف جمعة، أن الركن الثاني، هو الصلاة والسلام على رسول الله ولا يشترط الصلاة على آل النبي، أما الركن الثالث: احتواء الخطبة على آية يأمر فيها بالتقوى مثل قوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ".



وتابع: الركن الرابع: الجلوس بين الخطبتين وإعادة الحمدلة والصلاة على النبي في الخطبة الثانية، أما الشهادتين فلا يعتبروا ركن من أركان الخطبة.

