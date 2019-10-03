زاهي حواس: رفضت ركوب أوباما الجمل.. ويكشف أسرارا خاصة بمقابر الأنبياء

حل الدكتور "زاهي حواس" وزير الآثار الأسبق ضيفا في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية مع الإعلامي "حمدي رزق".



زاهي حواس: أتلقى شتائم أسبوعيا لاتهامي بإخفاء دلائل وجود قارة أطلانطس







قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن هناك الكثير من الاعتقادات والأساطير حول "أبو الهول"، حيث يظن البعض أن الفضائيين من قاموا على بنائه دافنين أسرارهم تحت أقدامه، ما يدفع الكثيرين لمحاولة الحفر والتنقيب أسفل أبو الهول.



وتابع "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن هناك باحثا أمريكيا كان يظن بوجود أدلة على قارة "أطلانطس" المفقودة تحت أبو الهول، والتي يستعين بها في إنتاج فيلم كبير.



وأشار: إلى أن رئيس هيئة الآثار في تلك الفترة وافق على منحه تصريح بالتصوير وبعض النقر على أنف أبو الهول، بالإضافة لأعمال بسيطة تحت أقدام أبو الهول، مؤكدا أنه فوجئ بوجودهم في أحد الأيام ما دفعه لطردهم على الفور.



وأضاف "زاهي حواس"، أنه يرفض دائما البحث أو التنقيب اسفل ابو الهول، نظرا لكونه رمزا للدولة المصرية على مدار التاريخ، ما دفع الكثير لماجهمته وسبه حول العالم على الايميل الخاص به كل أسبوع، مدعين أنه يخفي أدلة وحقائق هامة حول وجود قارة " أطلانطس" المفقودة.





زاهي حواس: قمنا بـ32 حفرة تحت ابو الهول ولا يوجد شيء سوى الصخور









قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إنهم نجحوا في إتمام مشروع الصرف الصحي الخاص بمنطقة ابو الهول، لإيقاف رشح المياه الجوفية في تلك المنطقة، ولكنه خاف من وجود المزيد من المياه الجوفية اسفل ابو الهول ما يؤدي لتلفه.



وتابع، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنهم قاموا مع فريق كامل من المهندسين المختصين بإنشاء 32 حفرة أسفل صخرية ابو الهول لعلاج مشكلة المياه الجوفية، والتقطوا لها صورا بعد ذلك للتأكيد من عدم وجود أي شيء اسفل ابو الهول سوى الصخور والأرض الصلبة.



وأشار: إلى أنه طالما تحدث عن عدم وجود أي شئ أسفل ابو الهول ولكن البعض يزعم بوجود غرف ومخطوطات وأدلة على قارة اتلانتس المفقودة.



لافتا، إلي أن ابو الهول مصدر للأساطير منذ عهود قديمة حيث ظن بعض الفراعنة وجود كنوز مخبأة اسفل ذلك التمثال الصخري، ليتم بعدها انشاء مدافع في عهد الفراعنة بجوار أبو الهول، ظنا منهم انه حامي مصر.





زاهي حواس يروي كواليس زيارة السادات للأهرامات بصحبة كارتر







قال وزير الآثار الأسبق، الدكتور "زاهي حواس"، إنه قابل الكثير من الشخصيات العالمية الهامة في منطقة الأهرامات، منهما الرئيس الأمريكي السابق "أوباما" و "جيمي كارتر"، لافتا إلى أن "كارتر" جاء مرة مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وتابع، "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه فوجئ بالكاريزما الخاصة بالزعيم الراحل "محمد أنور السادات" حينما جاء لزيارة الأهرامات مع الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر".



وأضاف وزير الآثار الأسبق، الدكتور "زاهي حواس"، أن الرئيس السادات طالما كان يتأمل ويجلس في استراحة الأهرامات.





زاهي حواس: أوباما أول رئيس أمريكي يتجول داخل الهرم.. ورفضت ركوبه الجمل







قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قام بزيارة كبري لمنطقة الأهرامات، حيث قام بزيارة وجولة داخل الهرم كأول رئيس أمريكي يقوم بها.



وتابع "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أنه فوجئ بتحضير مجموعة من الجمال ليركبها الرئيس الأمرييكي في منطقة الأهرامات، ولكنه رفض ذلك طالبا منه التخلي عن تلك الفكرة، نظرا لان مشهد ركوبه الجمل يغطي بشكل كبير على زيارته لمصر.



وأضاف: أن تلك الجولة الهامة شهدت الكثير من الأسئلة والشرح للرئيس الأمريكي السابق عن منطقة الأهرامات وتاريخها.



زاهي حواس: المتحف الكبير الأهم في العالم.. وافتتاحه يوازي أهمية قناة السويس







قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن المتحف الكبير أهم متحف في العالم وافتتاحه يوازي أهمية افتتاح قناة السويس، لكونه الاكبر في العالم، ويهتم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" أنه انتهوا من كتابة موسيقي أوبرا توت عنخ آمون وتم الإعلان عنها في فينيسيا، وسيكون اول عرض لها في المتحف المصري الكبير.



وتقدم الدكتور "زاهي حواس" بخالص الشكر لوزير الآثار علي اهتمامه الشديد لجذب السياحة، فضلا عن الخطط البناءة التي تتخذها رئاسة الوزراء بشأن ذلك القطاع.



زاهي حواس يكشف حقيقة قتل توت عنخ أمون







قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الأدلة والأبحاث الجارية علي جثة الملك "توت عنخ امون"، أثبتت أن الفتحة في مؤخرة رأسه تمت خلال التحنيط لإضافة السوائل الخاصة لحفظ الجثة فقط، مما يؤكد عدم وفاته مقتولا أثر ذلك الثقب.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن الملك توت عنخ أمون كان يعاني من الإصابة بالملاريا والفلات فوت، لافتا إلي أن هناك فريقا كاملا من البحث لإثبات طريقة وفاة توت عنخ آمون، والتي يعتقد أنها كانت بسبب التسمم.



وتابع، أن الملك توت تعرض لحادث قبل وفاته بيومين تسبب له في تلوث كبير، موضحا أنه حكم مصر لمدة عشرة أعوام، حين كان عمره 9 سنوات فقط.



زاهي حواس يروي أسرارا خاصة عن اكتشافات مقابر الأنبياء







قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إنهم عثروا علي 37 آسيويا يرتدون ملابس تعود لفلسطين في احد مقابر منطقة "بني حسن" بمحافظة المنيا، يترأسهم رجل يدعى "ابشا"، والذي يدعي البعض من دارسي التوراة والإنجيل كونه سيدنا "إبراهيم" عليه السلام، ولكن تلك التحليلات لا يوجد عليها اي دليل.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك لوحة قديمة تسمى لوحة المجاعة والتي تتحدث بشكل كامل عن ما حدث بين الفرعون وسيدنا يوسف، ولكنها تعود للعصر الروماني ولا يوجد دليل على كونها تعود لعصر قديم.



وأوضح، ان هناك لوحة تدعي "النصر" موجودة بالمتحف المصري والتي تشير الى ابادة شعب إسرائيل بالكامل خلال عهد فرعون، والتي ابتدعها شاعر لتمجيد الفرعون.



زاهي حواس يكشف مكان مقبرة الإسكندر الأكبر









قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن كل الدلائل تؤكد وجود مقبرة الإسكندر الأكبر في منطقة الإسكندرية القديمة، وسوف يتم اكتشافها عاجلا أم آجلا أسفل أحد تلك المنازل.



وتابع "حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن مخرج فيلم الإسكندر الأكبر يعتقد دفن الإسكندر في سوريا، ولكن ذلك غير صحيح فقد دفن في الإسكندرية القديمة في مصر.



وأضاف: أن هناك دلائل تاريخية عن بعض من زوار تلك المقبرة في الإسكندرية.



موازٍ لنهر النيل.. زاهي حواس يعلن تفاصيل أهم اكتشاف أثري في القرن الـ 21











قال الدكتور "زاهي حواس"، وزير الآثار الأسبق، إن أهم بردية كشفت حتى الآن والتي تسمي وادي الجرف، حيث تؤكد بوجود نهر موازٍ للنيل من المنطقة الغربية.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن تلك البردية كانت تخص رئيس عمال، روي خلالها عن رحلته طرة لنقل الحجارة، حيث كان الفراعنة القدماء شاقين نهر موازٍ لنهر النيل من المنطقة الغربية.



وتابع، أن ذلك النهر كان متصلا بقنوات كبرى لتصل لموانئ كبرى في منطقة الأهرامات، لتسهيل عملية توصل الأحجار.



لافتا، إلي أن منطقة الأهرامات كانت تسمى قديما بـ "عنخ خوفو"، والتي تعني مكان عيش خوفو، كما كان الهرم يسمى "اخن خوفو" والتي تعني أفق خوفو، حيث كان الملك خوفو يعيش داخل الهرم.



رفضت قول تلك الجملة.. زاهي حواس يكشف كواليس تصوير فيلم مع عمر الشريف







قال وزير الآثار الأسبق، الدكتور زاهي حواس، إنه شارك مع الفنان الراحل عمر الشريف في أول فيلم تسجيلي داخل الأهرامات، وقد طلب منه قول عبارة "انه كان الملك خوفو وقد عاد للحياة مرة أخرى"، ولكنه رفض قول تلك العبارة في آخر مشهد، نظرا لأنه سيهاجم بشدة بعدها من بعض منتقديه، وقد عوضها بقول "أنه كان يرغب في كونه الملك خوفو".



وتابع، "زاهي حواس" خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الفنان الراحل عمر الشريف ساعده فيما بعد خلال مناظرة كبرى مع بعض المدعين كون الأهرامات بنيت من سكان قارة أطلنطيس المفقودة.



ولفت إلى أنه طلب من عمر الشريف تقديمه في تلك المناظرة، نظرا لما كان يتمتع به من شعبية جارفة.





زاهي حواس: اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشافي لمقابر العمال







قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن اليهود اعترفوا بعدم بنائهم للأهرامات بعد اكتشافه لمقابر العمال، حيث تحدث بيجن في نيويورك عن رغبته في زيارة اجداده في مصر، ولكنه عندما جاء اعترف بعدم وجودهم في مصر.



وأوضح "حواس" خلال حواره مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد، أن اليهود لم يكن لهم وجود في مصر حتي فترة الهكسوس.



ولفت إلي أن اعتقاد البعض بالعودة للحياة مره اخري في شخص جديد مجرد خزعبلات، مؤكدا أن البعض يدعي انه كان أحد ملوك مصر وقد بعث من جديد في شخص جديد.





زاهي حواس يكشف مصير متحف التحرير بعد إنشاء المتحف الكبير









قال زاهي حواس، خبير الآثار، إن المتحف المصري القديم سيظل كما هو بعد افتتاح المتحف الكبير، وسوف يظل مفتوحا لكل الجماهير.



وأضاف، "حواس" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق" في برنامج "نظرة" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك تطويرات كبري في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، خاصة التي تربطها مع الهرم.



في صدد ذلك وجه زاهي حواس التحية والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء علي المجهودات الكبري التي قدمها لنجاح ذلك المشروع المصري الكبير.



