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مرأة

بـ بنطلون جلد .. رضوى الشربينى تتألق بإطلالة أنيقة فى أحدث ظهور لها

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 12:54 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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هاجر هانئ
حرصت والمذيعة رضوى الشربينى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها.

تألقت رضوى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود ونسقت معه بلوزة طويلة من الخلف و قصيرة من الأمام، وجمعت بين اللون الأسود و الأصفر.

وانتعلت حذاء أنيق ذو كعب عالي باللون الأسود، وتزينت ببعض الأكسسوارات البسيطة، فيما بدت بخصلات شعرها الأسود الأنسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة .

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