عجينة خبز بالشوفان من الوصفات التى تبحث عنها الكثير من السيدات نظرا لما تحتويه هذه الوصفة من سعرات حرارية قليلة، فالنقدم لكم طريقة عمل عجينة خبز بالشوفان على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير عجينة خبز بالشوفان

2 كوب دقيق

2 كوب شوفان

ربع كوب زيت

نصف كوب زبادي

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء للعجن



-الحشوات

بيض مقلى بالجبنة المبشورة

بيض مسلوق بالجبنة البيضاء

بسطرمة وجبنة رومي

لانشون وزيتون

جبنة رومي وزيتون

مربى

فول بالبيض

جبنة بيضاء بالطماطم



طريقة تحضير عجينة خبز بالشوفان

* يخلط الدقيق والشوفان والخميرة والسكر ويمكن إضافة رشة ملح

* يضاف الزبادي والزيت والماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تغطى العجينة وتترك لتختمر

* تقطع العجينة إلى كرات بحجم وسط وتفرد بالنشابة

* تحشى بالحشوات المختلفة

* تقلب في طاسة على الوجهين وتترك على النار حتى تمام النضج



