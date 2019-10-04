بفستان لافت.. بلقيس تبهر متابعيها بإطلالتها فى الكويت

نشرت الفنانة بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية فى الكويت.تألقت بلقيس فى الحفل بإطلالة من أختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتت فستان أنيق و محتشم من توقيع المصمم SAIID KOBEISY، اتسم الفستان بأنه متناسق مع قوامها ومنحها إطلالة جذابة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.واعتمدت بلقيس على تسريحة شعر من أنامل المصففه نور البوريني، ووضعت بنفسها مكياجا جذابا ترتكز على الألوان المتناسقة مع إطلالتها.