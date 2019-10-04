بقيتى أكتر من رانيا يوسف .. نجلاء بدر تثير الجدل بفستان شفاف.. شاهد

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة له ؛ من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة " شكرا كثير".وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : انت بقيتى اكتر من رانيا يوسف - النهاردة الجمعة - القمر .ويذكر أن أحدث مشاركات نجلاء بدر الدرامية مسلسل "ابو جبل" بطولة مصطفى شعبان , عائشة بن حمد والذى تم عرضه فى رمضان الماضى و حقق نجاحا كبيرا.