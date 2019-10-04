خدمات مرورية .. 10 نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على أرواحهم

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لتجنب وقوع حوادث الطرق من خلال تقديم نصائح لقائدي المركبات خلال تواجدهم في الشوارع والطرق الرئيسية.



- ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة.

- تجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.

- تهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.

- عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.

- ضرورة القيادة وفقا للسرعات القانونية المقررة لكل طريق.

- عدم قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات.

- عدم استخدام الأضواء العالية والمبهرة داخل المدن.

- ضرورة استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة.

- خطأ الغير، وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة.

- تجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.

- لابد من القيادة باستخدام حزام الأمان.