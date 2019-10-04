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حوادث

خدمات مرورية .. 10 نصائح مهمة لقائدي المركبات للحفاظ على أرواحهم

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
قيادة سيارة
قيادة سيارة
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أحمد مهدي
يقدم موقع "صدى البلد" خدمة للقراء لتجنب وقوع حوادث الطرق من خلال تقديم نصائح لقائدي المركبات خلال تواجدهم في الشوارع والطرق الرئيسية.

- ضرورة تحكم قائد السيارة فى أعصابه أثناء القيادة والذي يعتبر عاملًا أساسيًا للسلامة.
- تجنب السرعات الزائدة كونها القاسم المشترك لجميع أسباب الحوادث.
- تهيئة مسافة كافية "منطقة أمان" حول السيارة للتحرك فى نطاقها.
- عدم الانشغال بغير الطريق والتركيز مع عجلة القيادة والطريق.
- ضرورة القيادة وفقا للسرعات القانونية المقررة لكل طريق.
- عدم قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الكحوليات.
- عدم استخدام الأضواء العالية والمبهرة داخل المدن.
- ضرورة استعمال جهاز الفرامل بصورة مفاجئة.
- خطأ الغير، وذلك بالطريقة الوحيدة الآمنة.
- تجنب استعمال الفرامل فى الطرق الزلقة.
- لابد من القيادة باستخدام حزام الأمان.
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