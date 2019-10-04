على خطى رانيا يوسف.. فنانات استعرضن بملابسهن وأثرن الجدل.. آخرهن نجلاء بدر

على مدار السنوات الماضية لم تمض مناسبة عامة لها صلة بعالم الفن إلا وتثار بعدها حالة من الجدل، حول الفنانات المشاركات في تلك المناسبات الفنية، إلا أن الفنانة رانيا يوسف كانت أكثر الفنانات إثارة للجدل لإطلالتها وملابسها التي تظهر بها خاصة في المهرجانات السينمائية.
البداية كانت خلال مشاركة الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، والذي ارتدت فيه رانيا يوسف، فستانا وصفه الكثيرون وقتها بـ "أشبه بالمايوه"، والذي اشتهر حينها بـ "الفستان بدون بطانة"، والذي تباهت به الفنانة المثيرة للجدل على السجادة الحمراء وأمام عدسات المصورين، حتى أثار حالة كبيرة من الجدل وقتها ضد الفنانة رانيا يوسف.
البداية كانت خلال مشاركة الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، والذي ارتدت فيه رانيا يوسف، فستانا وصفه الكثيرون وقتها بـ "أشبه بالمايوه"، والذي اشتهر حينها بـ "الفستان بدون بطانة"، والذي تباهت به الفنانة المثيرة للجدل على السجادة الحمراء وأمام عدسات المصورين، حتى أثار حالة كبيرة من الجدل وقتها ضد الفنانة رانيا يوسف.
لم تكد تهدأ أزمة فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي، حتى أثارت حالة جديدة من الجدل، خلال مشاركتها في حفل توزيع مجلة دير جيست، والذي ارتدت فيه فستانا جريئا باللون الذهبي على السجادة الحمراء بالحفل، حيث كان الفستان ذا فتحتين أماميتين وطبقة داخلية تشبه المايوه ذو القطعة الواحدة، وهو ما أثار جدلا واسعا جديدا ضد الفنانة الشهيرة.