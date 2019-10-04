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أصل الحكاية

على خطى رانيا يوسف.. فنانات استعرضن بملابسهن وأثرن الجدل.. آخرهن نجلاء بدر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:40 م
نجلاء بدر و رانيا
نجلاء بدر و رانيا يوسف
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محمد الصاحى
على مدار السنوات الماضية لم تمض مناسبة عامة لها صلة بعالم الفن إلا وتثار بعدها حالة من الجدل، حول الفنانات المشاركات في تلك المناسبات الفنية، إلا أن الفنانة رانيا يوسف كانت أكثر الفنانات إثارة للجدل لإطلالتها وملابسها التي تظهر بها خاصة في المهرجانات السينمائية.

البداية كانت خلال مشاركة الفنانة رانيا يوسف في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2018، والذي ارتدت فيه رانيا يوسف، فستانا وصفه الكثيرون وقتها بـ "أشبه بالمايوه"، والذي اشتهر حينها بـ "الفستان بدون بطانة"، والذي تباهت به الفنانة المثيرة للجدل على السجادة الحمراء وأمام عدسات المصورين، حتى أثار حالة كبيرة من الجدل وقتها ضد الفنانة رانيا يوسف.
على خطى رانيا يوسف..
لم تقتصر حالة الجدل على فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي على حد الفنانة ذاتها لكنها امتدت وقتها لتصل أزمة الفستان إلى ساحة البرلمان حينما أعلن أحد أعضاء مجلس النواب، عن تقديمه طلب إحاطة لاستدعاء وزيرة الثقافة على خلفية أزمة الفستان الذي ظهرت به رانيا يوسف في ختام المهرجان والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية.

لم تكد تهدأ أزمة فستان رانيا يوسف في مهرجان القاهرة السينمائي، حتى أثارت حالة جديدة من الجدل، خلال مشاركتها في حفل توزيع مجلة دير جيست، والذي ارتدت فيه فستانا جريئا باللون الذهبي على السجادة الحمراء بالحفل، حيث كان الفستان ذا فتحتين أماميتين وطبقة داخلية تشبه المايوه ذو القطعة الواحدة، وهو ما أثار جدلا واسعا جديدا ضد الفنانة الشهيرة.
على خطى رانيا يوسف..
وعلى غرار تلك الإطلالات المثيرة، ظهرت الفنانة رانيا يوسف، من جديد خلال أيام على "الريد كاربت" في مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة مثيرة، أعادت الجدل حولها من جديدة، إذ ظهرت في الحفل بفستان طويل وبفتحة لأعلى ساقها لكنه مكشوف الصدر وبدون بطانة، لتصبح الفنانة رانيا يوسف «نجمة إثارة الجدل في المهرجانات».
على خطى رانيا يوسف..
وعلى غرار رانيا يوسف أثارت الكثير من النجمات جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي خلال مشاركتهن في مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهن الإطلالة المثيرة للفنانة غادة عادل، خلال التقاطها صورا على "الريد كاربت" إذا ظهرت بفستان طويل لكنه مكشوف الصدر بصورة وصفها كثيرون بـ"المثيرة"، والتي أثارت جدلا واسعا.
على خطى رانيا يوسف..
اليوم وبعدما هدأت موجة الجدل التي أثارتها الفنانات في مهرجان الجونة السينمائي، نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة لها على حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام»، والتي أثارت جدلا كبيرا في التعليقات ردا على صورتها، وصف البعض إطلالاتها بأنها فاقت إطلالات الفنانة رانيا يوسف، وانتشرت الصورة بطريقة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي ما بين مؤيد لمثل تلك الإطلالات ورافض لها.
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