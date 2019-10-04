المنطقة الاستثمارية الجديدة ببنها.. إنجاز جديد على أرض القليوبية.. المشروع يقام على 48 فدانا ويضم 147 وحدة صناعية ومبانى خدمية ..أهالى المحافظة: فتحة خير علينا

المنطقة الاستثمارية الجديدة بعزبة نجيب:

-المشروع يقام على مساحة 48 فدانا على الطريق الدائري الإقليمي الجديد

-تضم مركز حضري للمرأة ومسجد ومنطقة لريادة الأعمال ونقطة إسعاف

-توفر ما يزيد عن 10 آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة





على أطراف مدينة بنها وبالقرب من البطريق الإقليمى الجديد بمحافظة القليوبية تقام المنطقة الاستثمارية الجديدة بعزبة نجيب بمدينة بنها.. المنطقة حولت أطراف عاصمة بنها الى مناطق حيوية للتجارة والاستثمار لموقعها الاستراتيجى الهام.





المنطقة الجديد سوف تساعد شباب القليوبية فى تحقيق أحلامهم وتوفير مئات فرص عمل للشباب حيث مخصص جزء منها لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة





وتضم المنطقة الاستثمارية عدد كبير من المناطق والوحدات الصناعية إضافة إلى ثلاجات ومخازن ومبانى إدارية وخدمية ومركز لريادة الأعمال ومركز حضارى للمراة ومراكز لخدمة المستثمرين ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة إسعاف.





ويقام المشروع على مساحة من 46 إلى 48 فدانا و يضم 147 وحدة صناعية على مساحة 44640 متر مربع و6 ثلاجات مركزية على مساحة 5 الاف متر مربع و16 منفذ بيع بإجمالى مساحة 6624 مترا مربعا و18 مخزنا على مساحة 4320 مترا مربعا وتستهدف توفير ما يزيد على ١٠ آلاف فرصة عمل لشباب المحافظة





كما يضم المشروع 9 مبانى إدارية منها مركز خدمات المستثمرين مكون ثلاثة أدوار والمركز الحضرى للمرأة ومكون من دورين ومركز ريادة الاعمال مكون من دور ومسجد ومبانى خدمات للعاملين وملعب نجيل صناعى ومبنى للدفاع المدنى والحريق ونقطة اسعاف





كما يضم المبنى منطقة مرافق عامة وشبكات البنية التحتية حيث تم بدء المشروع في منتصف مارس الماضى وسيتم الإنتهاء من المنطقة بالكامل حسب الجدول الزمني في نهاية مايو المقبل.





من ناحية اخرى اشاد اهالى القليوبية خاصة سكان مدينة بنها بالمشروع الجديد مؤكدين انه فتحة خير على أهالى المحافظة خاصة الشباب وقال يوسف ابراهيم أنه ينوي التقدم على قروض لعمل مشروعات متوسطة خاصة به داخل المنطقة وخاصة بعد تصريحات القيادات التنفيذية بالمحافظة على إعطاء الأولوية للشباب المتقدمين، من خلال التشجيع والتدريب وعمل دراسات جدوى للمشروعات.





وأضاف يوسف أن العمل سيصبح متوفرا، ولم تعد هناك حجة بعدم توافر العمل، داعيا جميع الشباب بالتقدم للحصول على فرصة داخل المشروع الذى يعد طوق نجاة للعديد من الشباب.





من جانبه قال عبدالله عباس إن المشروع يعتبر بادرة أمل للشباب وسيعمل على القضاء بشكل شبه نهائي على البطالة بداخل المحافظة، موضحًا أن المشروع مناسب لعدد كبير جدًا من الشباب وسيعمل على صنع جيل جديد من رجال الأعمال الواعدة التى ستعمل على النهوض ببلدنا الحبيبة مصر.





من جانبه قال الدكتور علاء عبد الحليم محافظ أن المنطقة الإستثمارية تقام على مساحة 48 فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، وسوف تخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للمستثمرين، وسيتم طرحها للمستثمرين المصريين والأولوية ستكون للشباب حيث من المنتظر تخصيص 70% من المنطقة الجديدة لصالح الشباب لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و30% لكبار المستثمرين لتحقيق نوع من التكامل بين الشباب وكبار رجال الأعمال لإقامة منطقة استثمارية تتمتع بالرواج والحيوية والتميز.



