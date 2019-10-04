حافية القدمين .. أروى جودة تتألق فى إطلالة عصرية

نشرت الفنانة أروى جودة استورى جديدية لها على وسائل التواصل الاجتماعى موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام



وظهرت أروى جودة ببنطلون جينز باللون الأسود طويل، وبلوزة وان شولدر شبيكة باللون البيج.



وتركت أروى جودة شعرها منسدلًا بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على الألوان الترابية التى تظهر جمال عيونها، وأحمر شفاه باللون البيج.



ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بإسورة لليد لإكمال إطلالتها.

