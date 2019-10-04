بـ فستان قشر سمك.. لقاء الخميسى بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة لقاء الخميسى، ستورى جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت لقاء الخميسي، بفستان قصير باللون البينك بدون أكمام ومفتوح من الصدر من قشر السمك، وارتدت نظارة شمسية، وحملت حقيبة يد باللون الأسود، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.



ورفعت لقاء الخميسي شعرها بطريقة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى المكياج على أحمر شفاه باللون البيج.



ولم تتكلف بارتداء كثير من الأكسسوارات وأكتفت بخلخال، وأسوارة لليد لإكمال إطلالتها.

