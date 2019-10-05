حكم رفض البنت فكرة الزواج مطلقا بسبب عدم رغبتها فيه.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدين في فتاة ترفض فكرة الزواج ونفسها لا تتوق إليه؟".



وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن هذا الأمر قد يكون أفضل تصرف، منوها بأن بعض الرجال والنساء لا يرغبون في الزواج، كما أن الزواج ليس فرضا على الإنسان.



وأضاف أن حكم الزواج يعود في النهاية إلى حال الإنسان، ولذا فتعتريه الأحكام الخمسة مثل الوجوب والإباحة والحرمة والكراهة والندب.



وأوضح أن هناك كثيرا من العلماء لم يتزوجوا حتى ألف أحدهم كتابا عن العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، وأبرز هؤلاء العلماء الإمام النووي.



وتابع: "لا يجوز لأهل الفتاة أن يذموا البنت أو يسيئوا إليها لرفض فكرة الزواج.