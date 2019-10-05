Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم رفض البنت فكرة الزواج مطلقا بسبب عدم رغبتها فيه.. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
حكم رفض البنت فكرة
حكم رفض البنت فكرة الزواج مطلقا بسبب عدم رغبتها فيه
Advertisements
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الدين في فتاة ترفض فكرة الزواج ونفسها لا تتوق إليه؟".

وأجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا إن هذا الأمر قد يكون أفضل تصرف، منوها بأن بعض الرجال والنساء لا يرغبون في الزواج، كما أن الزواج ليس فرضا على الإنسان.

وأضاف أن حكم الزواج يعود في النهاية إلى حال الإنسان، ولذا فتعتريه الأحكام الخمسة مثل الوجوب والإباحة والحرمة والكراهة والندب.

وأوضح أن هناك كثيرا من العلماء لم يتزوجوا حتى ألف أحدهم كتابا عن العلماء العزاب الذين لم يتزوجوا، وأبرز هؤلاء العلماء الإمام النووي.

وتابع: "لا يجوز لأهل الفتاة أن يذموا البنت أو يسيئوا إليها لرفض فكرة الزواج.
Advertisements

ترشيحاتنا

منتخب مصر يخسر من كندا 3-2 في بطولة العالم للكرة الطائرة باليابان

شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

القبض على متهم في 13 قضية اغتصاب و 3 قضايا قتل

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 5 - 10 - 2019 في مصر.. فيديو

برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

هاشتاج جنش مش للبيع يتصدر تويتر ومغردون.. شال الزمالك على ظهره

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل افتتاح مالمو للسينما العربية بالسويد

إطلالة لافتة .. أسما شريف منير تخطف الأنظار فى لندن

الجو برد ... رانيا يوسف تبهر جمهورها بإطلالة شتوية من الدنمارك