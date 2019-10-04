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مرأة

بـ فستان أبيض ورقصة رومانسية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 04:43 م
صدى البلد
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قسم المرأة
نشرت الفنانة فاتن موسى صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان مصطفى فهمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت فيها بفستان بدون أكمام باللون الأبيض ومشغول بالورود الملونة التى تظهر رشاقتها.

وتركت "موسى" شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، واعتمدت فى الميكب على اللون البني والأسود ايشادو للعيون والرموش السوداء، وأحمر شفاه باللون الأورنج.

ولم تتكلف الفنانة فاتن موسى، بكثير من الأكسسوارات واكتفت بسلسلة رقيقة وخواتم لإكمال إطلالتها.
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