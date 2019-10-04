العراق.. نائب رئيس البرلمان يجمد عضويته في المجلس

أعلن حسن الكعبي نائب رئيس مجلس النواب العراقي، تجميد عضويته في المجلس.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فإن الكعبي علق عضويته لحين صياغة برنامج حكومي يلبي طموحات الشعب العراقي.



ودعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، الجمعة، نواب كتلة "سائرون" إلى تعليق عضويتهم في البرلمان العراقي، على خلفية التظاهرات الدامية التي شهدتها بغداد، فضلًا عن مناطق عدة جنوب العراق.



وشهد العراق منذ يوم الثلاثاء، تظاهرات غاضبة ضد الفساد، وتفشي البطالة والمحاصصة بين الأحزاب.



وأطلقت قوات الأمن طلقات حية وغازا مسيلا للدموع لتفريق المتظاهرين في عدة مناطق، ما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى إلى 44، بحسب ما أعلنت مصادر في الشرطة وأخرى طبية الجمعة.