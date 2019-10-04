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أخطر من السرطان.. جمال شعبان: أمراض القلب القاتل الأول في العالم.. فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 07:23 م
أمراض القلب
أمراض القلب
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هاني حسين
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، إن أمراض القلب هي المرض القاتل الأول في العالم بأكمله بشكل أكبر من السرطان، لافتا أن ضعف عضلة القلب أخطر الأمراض وتكلف الدول الكثير وتشكل عبئا نفسيا على المريض.

وأضاف جمال شعبان في حواره في برنامج " أنبوكس " المذاع على قناة " صدى البلد 2"،:" القلب هو المضخة التي تضخ الدم والأكسجين إلى كل خلايا الجسم المقدرة بأكثر من 3 تريليون خلية ".

وتابع جمال شعبان:" القلب يعمل على مدار الساعة وعضلة القلب لا يسمح لها بالراحة على الإطلاق، والقلب يعمل منذ الأسبوع الثالث للجنين وهو في بطن أمه إلى أن يفارق الحياة".

وأكمل جمال شعبان:" القلب ينتج 100 ألف انقباضه وانبساطه في اليوم، و2000 مليون انقباضه وانبساطه إذا عاش الفرد 70 عاما، وضخ حوالي مليون برميل من الدم، ويستهلك طاقة تكفي لرفع قطار محمل بالبضائع لأعلى قمة جبل في أوروبا".
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