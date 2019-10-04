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أخبار العالم

لأول مرة.. السعودية تسمح بتجنيد النساء في الجيش.. بـ11 شرطا

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 08:39 م
السعودية تسمح بتجنيد
السعودية تسمح بتجنيد النساء في الجيش
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مـــحـــمــــد مــجــــــدي
في خطوة هي الأولى من نوعها في السعودية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب تجنيد المرأة السعودية في القوات المسلحة.

وتسير القيادة السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بخطى حثيثة نحو تمكين المرأة السعودية ومنحها مزيدا من الحرية الاجتماعية والسياسية، وتحريرها من أي قيود كانت مفروضة عليها حتى وقت قريب.

وحصلت المرأة السعودية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم في السعودية، على العديد من الحقوق التي كانت ممنوعة عنها قبل وقت قريب، كالسماح لها بالقيادة داخل السعودية، وتعديل شروط سفر المرأة كي يتاح لها ذلك دون موافقة الولي، والسماح لها بحضور الأنشطة الرياضية وغيرها.

وفي التفاصيل، فقد قالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان لها: "تعلن وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية".

وذكرت وزارة الدفاع السعودية أن الرتب العسكرية المتاح إلحاق النساء بها 4 رتب محددة هي: "(جندي أول - عريف - وكيل رقيب - رقيب)".

ونوهت وزارة الدفاع السعودية، عبر موقعها الرسمي، إلى أنه على الراغبات في الالتحاق بالقوات المسلحة زيارة بوابة القبول الموحد للاطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.

وعن تفاصيل شروط قبول النساء في الجيش السعودي، وفق موقع وزارة الدفاع السعودية، فإنه يجب أن تكون المتقدمة للالتحاق بالعسكرية السعودية، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2. أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رُد اعتبارها إليها.

3. أن تكون لائقة طبيا للخدمة العسكرية.

4. أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية.

5. أن لا يقل سن المتقدمة عن (21) عامًا ولا يزيد عن (40) عامًا .

6. أن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

7. أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

8. أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

9. أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

10. اجتياز المقابلة الشخصية.

11. أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

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