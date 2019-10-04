قصة سفاح كوريا الجنوبية.. خنق أخته وقتل 14 سيدة ولم يحاكم

كشفت شرطة كوريا الجنوبية أن رجلًا كوريا اعترف بقتل 14 امرأة من ضمنهن تسع ضحايا في قضية قتل متسلسل استمرت لعقود وأنه لن يواجه أي محاكمة.



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن لي تشون جاي ، 56 عامًا ، تم التعرف عليه كمشتبه به في سبتمبر الماضي بعد اكتشاف أن الحمض النووي الخاص به يطابق العينات التي تم جمعها في أربع من جرائم القتل التي وقعت في هواسيونغ بكوريا الجنوبية بين عامي 1986 و 1991.



وكان المشتبه به قد نفى في البداية تورطه في هذه الجرائم ، لكنه اعترف منذ ذلك الحين بتسع من عمليات القتل إلى جانب اغتصاب وقتل خمس نساء أخريات.



وذكرت وكالة "سي إن إن" في تصريحات للشرطة الجنوبية في كيونججي أن المشتبه به قدم اعترافًا بجرائمه بشكل تفصيلي وإنه قادر على رسم المواقع ذات الصلة بجرائم قتله على الورق.



وقال كبير محققي الشرطة "بان جي سو" يوم الأربعاء، إن السفاح لي الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد في بوسان بتهمة قتل أخته في عام 1994، اعترف بـ 30 عملية اغتصاب أخرى أو محاولة اغتصاب.



فيما ستحتاج الشرطة الآن إلى التحقق من صحة اعترافات المتهم ،حيث لن يواجه السفاح لي أي تهم بارتكاب جرائم القتل ، حيث إن قانون التقادم الذي دام 15 عامًا قد انتهى في عام 2006.