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محمود خلف: الضربة الجوية مع المدفعية كانت مفتاح معركة أكتوبر

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:32 م
حرب اكتوبر
حرب اكتوبر
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خالد محيي الدين
قال اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن الضربة الجوية للقوات المسلحة المصرية مع المدفعية كانت مفتاح معركة السادس من أكتوبر 1973 المجيدة، حيث ألهمت الجنود بشكل كبير.

أشار "خلف"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن جميع العناصر التي شاركت في حرب أكتوبر حتى الساعة العاشرة صباحا كان يستعد عدد كبير منهم للحصول على فترة إجازات وسريعا، كنوع من الخداع الاستراتيجي للعدو، ليتم تحويل جميع العناصر من أوضاع هجومية تدريبية إلى أوضاع هجومية عملية وتم تحديد ساعة الصفر مع انطلاق الضربات الجوية للقوات المصرية على الأهداف الإسرائيلية، مؤكدا أن إسرائيل فوجئت بتلك الضربة المباغتة من القوات المصرية.

وتابع مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية اللواء الدكتور "محمود خلف"، الغرض من إلصاق تهمة مفبركة لأشرف مروان كونه كان جاسوسا جندته إسرائيل لتشويه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وأسرته لأن أشرف مروان كان زوج ابنته.
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