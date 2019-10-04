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رياضة

ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية‬

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:18 م
صدى البلد
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عبد الحكيم ابو علم
فاز ‫فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي بالمركز الاول في بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر الجاري، على ملاعب استاد بنها الرياضي.‬

‫وحصد الأهلي للناشئين ٢١ ميدالية مقسمة إلى ٩ ذهبية و٤ فضيات و٥ برونزيات، أما ناشئات الأهلي فقد حصدن ١٧ ميدالية مقسمة إلى ٧ ذهبية و٤ فضية و٦برونزية.‬

‫ومثل الأهلي في البطولة ١٠٨ لاعبين.

‫وشارك في البطولة 39 ناديا ومركزا للشباب، يمثلهم 690 لاعبا و520 لاعبة.‬

‫ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم إداريا.‬


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