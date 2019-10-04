ألعاب القوى بالأهلي يتوج ببطولة الجمهورية‬

فاز فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلي بالمركز الاول في بطولة الجمهورية للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 2 – 4 أكتوبر الجاري، على ملاعب استاد بنها الرياضي.
وحصد الأهلي للناشئين ٢١ ميدالية مقسمة إلى ٩ ذهبية و٤ فضيات و٥ برونزيات، أما ناشئات الأهلي فقد حصدن ١٧ ميدالية مقسمة إلى ٧ ذهبية و٤ فضية و٦برونزية.
ومثل الأهلي في البطولة ١٠٨ لاعبين.
وشارك في البطولة 39 ناديا ومركزا للشباب، يمثلهم 690 لاعبا و520 لاعبة.
ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم إداريا.
وحصد الأهلي للناشئين ٢١ ميدالية مقسمة إلى ٩ ذهبية و٤ فضيات و٥ برونزيات، أما ناشئات الأهلي فقد حصدن ١٧ ميدالية مقسمة إلى ٧ ذهبية و٤ فضية و٦برونزية.
ومثل الأهلي في البطولة ١٠٨ لاعبين.
وشارك في البطولة 39 ناديا ومركزا للشباب، يمثلهم 690 لاعبا و520 لاعبة.
ويقود ألعاب القوى بالأهلي ياسر داوود رئيس الجهاز والمدير الفني، وعادل علي أبو بكر المدير الإداري، ووليد عبد الوهاب المشرف على الجهاز الطبي، ووائل عبد العظيم إداريا.