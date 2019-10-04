حكم دفع الفريق الخاسر حجز الملعب في مباريات كرة القدم.. الإفتاء توضح.. فيديو

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ما يفعله بعض الشباب الممارسين للعب الكرة، من الاشتراط على أن يدفع مصاريف حجز الملعب، الفريق الخاسر، يُعد قمارًا غير جائز.



وأوضح عثمان أن في فيديو بثته دار الإفتاء على فيس بوك، ردًا على سؤال: حكم المراهنة على لعب كرة القدم؟ أن الحل في أن تكون هذه المعاملة جائزة، أن يشترك كلا الفريقين في الدفع، أو أن يدفع أحدهما قبل اللعب، دون الاشتراك على الفائز أو الخاسر.



كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن أن هذا التصرف شاع بين كثير من الشباب وهو قمار وميسر محرم، والحل يكمن في أن يشترك الفريقان معًا فى دفع إيجار الملعب.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا الفعل يشبه ما يفعله بعض الأشخاص فى المقاهى من لعب للطاولة أو الشطرنج، والخاسر يدفع ثمن المشروبات، وهى أيضًا حرام، قائلًا:"لا ينبغى أن نخرج بالأغراض التى وضعت للتسلية أو للتريض عن هذا الإطار إلى ما حرم الله تعالى".