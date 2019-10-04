شيكو: الأكل أهم حاجة في حياتي.. ولكن قدرت اخس 40 كيلو

قال الفنان "شيكو"، إن أكبر اهتمامه بالأكل، حيث يمثل الطبخ اهم هواياته، مؤكدا انه اعد شقته الخاصة بمطبخ كبير ومجهز بكل أدوات الطهي.



وأضاف شيكو خلال لقاء تلفزيوني مع امير كرارة، في برنامج "سهرانين" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية، أنه واظب على نظام ريجيم قاس لفترة فقد خلالها اكثر من 40 كيلو، والذي ظهر به خلال تصوير فيلم "ورقة شفرة" مع هشام ماجد وأحمد فهمي.



وتابع، أن "هشام ماجد" يختلف عنه بشكل كبير في العادات الغذائية، حيث يلجا لتناول الأطعمة الصحية فضلا عن زيارته الدائمة للصالات الرياضية.