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رياضة

ميدو يكشف لأول مرة تفاصيل حواره مع ميتشو قبل لقاء الزمالك .. فيديو

السبت 05/أكتوبر/2019 - 12:45 ص
ميدو وميتشو
ميدو وميتشو
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حسن العمدة
قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، إنه تحدث مع الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك قبل انطلاق مباراة الفريق التي أقيمت بالأمس ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وأضاف ميدو خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تحدث مع ميتشو أن ملعب السلام الذي احتضن المباراة بين الفريقين من أفضل الملاعب في مصر وتمت اختياره لأن يكون ملعب المقاصة طوال الموسم.

وتابع ، خلال حديثه للمدير الفني للزمالك أنه استغرب من عدم طلب الزمالك أن يكون ملعب السلام ملعبه الأساسي في المسابقة خلال الموسم الحالي، وهو أفضل من ملعب برج العرب.
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