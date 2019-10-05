القابضة للمياه تستجيب لشكوى المواطنين بشارع سيد عيسى بالمنيب

استجابة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكاوي المواطنين لموقع صدي البلد بشأن غرق منازلهم بشارع سيد عيسى بالمنيب التابع لمحافظة الجيزة في مياة الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب.





وأفادت القابضة للمياة والصرف الصحي في بيانها لموقع صدي البلد أنه تم إرسال فريق للمعاينة علي الطبيعة بشارع سيد عيسى بالمنيب وتبين ارتفاع منسوب المياه بالشبكة نتيجة كثرة التصرفات الواردة إليها وتم شفط المياه بمعرفة شفاطات الشركة.



