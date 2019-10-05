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فن

تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور

السبت 05/أكتوبر/2019 - 06:33 ص
تامر عاشور
تامر عاشور
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محمد صبحي
يواصل النجم تامر عاشور تألقه في إحياء الحفلات الجماهيرية الشبابية ويشعل اضخم حفلات نادي الرواد الرياضي بمدينة العبور وسط الآلاف من محبيه من مختلف الأعمار.

حضر عاشور بصحبة مدير اعماله أيمن نابليون وكان في استقبالهما منظم الحفل مصطفى أبو دشيش وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب بشكل غير مسبق بعدها.

من جانبه حرص عاشور علي توجيه الشكر للجمهور وأعضاء النادي لحفاوة الاستقبال لينطلق بعدها ليقدم المزيد من أغانيه المميزة منها:"خيالي" ،"حكايات"، "انطق"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"، "ف بالي"، "مشوفناش"، "أنا راجع"، "خلصانه الحكاية".. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع حتى ختام الحفل.

تخلل الحفل موقف انساني لتامر عاشور حيث أوقف الحفل من أجل تلبية طلب طفلة مصابة بالسرطان حرصت علي حضور الحفل مع والدتها من أجل التصوير معه. 

تميز الحفل بالتنظيم المبهر لمصطفي أبو دشيش الذي قام بتوفير تجهيزات خاصة بمواصفات لايف عالمية.
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
تامر عاشور يواصل تألقه ويشعل أضخم حفلات نادي الرواد.. صور
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