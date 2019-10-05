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رياضة

هاشتاج جنش مش للبيع يتصدر تويتر ومغردون.. شال الزمالك على ظهره

السبت 05/أكتوبر/2019 - 07:26 ص
محمود جنش
محمود جنش
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #جنش_مش_للبيع بعد السجال الذي دار بينه وبين أمير مرتضي منصور عبر انستجرام بشأن التحدث عن مستحقاته وعدم تكفل الزمالك بعلاجه ما دعي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك التحدث حول عرضة للبيع.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏شال الزمالك على ظهره من أول يوم.. عمره ما اتكبر ولا اتذمر علي حد.. جنش كابتن من كباتن نادي الزمالك و وجوده في الفريق شئ مفروغ منه.. جمهور الزمالك كله في ضهرك يابو تمارا
‎#جنش_مش_للبيع

‏جنش غلط اه بس من قبله محمود حسن والنقاز وطارق وكهربا وجروس كانت مشاكلهم كلها مادية كلهم غلطانين يعني ! في نفس الوقت مرتضى بيطلع يعمل شو عشان يعالج مؤمن زكريا ويطلع مرتضى ف الجهاز الفني يبرر اصل مفيش فلوس ف الخزنه ومشاكل رعاه ومحدش خد فلوس !!
‎#جنش_مش_للبيع

‏جنش زملكاوى وهيفضل زملكاوى اهدأ انت وعيالك شوية ‎#جنش_مش_للبيع

‏جنش هو الأصل أحسن جول في مصر
‎#جنش_مش_للبيع

‏يا حاج اسماعيل..جنش ايه اللى يتباع دا يا حاج اسماعيل..يا حاج اسماعيل
‎# جنش_مش_للبيع

‏احنا مع اي حد مننا وشبهنا ضد مرتضي وولادة جنش مشجع قبل مايكون لاعب والي يشترينا عمرنا ما نبيعه بالروح والدم ي جنش
‎#جنش_مش_للبيع

‏لو جنش غلط يتحاسب بس مش عرض للبيع الكل عارف ان جنش مشجع التالته يمين قبل ما يكون حارس وبعدين الناس زعلانه بيقولك ايوه يتعاقب الكلام ده لو في system والنادى ماشي عليه مش واحد أنا بحب ده وبكره ده في الدنيا قرار للنادى فرد بياخده؟طيب هو متعصب ياخد قرار ذنبنا ايه ‎#جنش_مش_للبيع.

‏‎#جنش_مش_للبيع
الراجل ده عمره ما بخل بنقطة عرق ع الفريق وبيعشق النادي وعمره ما عمل مشكله برغم قعاده ع الدكه غلط عاقبه لاكن متبيعهوش
‎#جنش_مش_للبيع


‏جنش الي بيلعب بروحه وقلبه جنش الزملكاوي ال١٠١٪ جنش إلي في كل محنة بتظهر مواقفه الرجولية مرتضى المختل هيبعه عشان خاطر عيون ميرو .. جنش مننا زملكاوي زينا ⁦❤️⁩
‎#جنش_مش_للبيع
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أول تعليق من جنش بعد قرار بيعه من مرتضى منصور

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