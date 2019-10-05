مياه الجيزة تنهي أعمال صيانة خط تقاطع شارع البطل وجامعة الدول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة عن انتهاء أعمال الإصلاح لكسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللى تقاطع شارع البطل أحمد عبد العزيز مع شارع جامعة الدول العربية فى الوقت المحدد للإصلاح السابعة من صباح اليوم السبت الموافق 5/10/2019، والذى تم الإعلان عنه فى بيان سابق.



وأكدت الشركة أنه تم إعادة ضخ المياه حاليا بالخطوط وجار وصولها للمواطنين تباعا فور انتظام الضغوط واتزان الشبكة.



وأوضحت ان الأعمال الاصلاح شملت تغيير 20 مترا من المواسير قطر 600 مم على عمق 2 متر تقريبا.